Турецкий парламент разрешил отправку военных в Ливию

Правительство национального согласия Ливии (ПНС) запросило военную помощь у Турции в связи с наступлением Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром.

Турецкий парламент принял законопроект, который позволяет отправлять военных в Ливию, сообщает РИА Новости.

Документ был представлен в парламент в понедельник. За проголосовали 325 депутатов от правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения. Против выступили 184 депутата от оппозиционных Республиканской народной и Хорошей партий, Партии счастья (Saadet) и прокурдской Партии демократии народов.

Ранее СМИ сообщили, что правительство национального согласия Ливии (ПНС) запросило военную помощь у Турции в связи с наступлением Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром на столицу страны. Речь шла о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Турция обещала помочь ПНС.

Ситуация в Ливии

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией под предводительством маршала Халифы Хафтара, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.

Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения в Триполи. Ранее ЛНА не удалось достичь каких-либо серьезных успехов: каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.

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