Почему фастфуд не так опасен, как о нем говорят

Нас окружают мифы, в том числе о вреде и полезности продуктов питания.

Одни мифы возникают вследствие различных этапов изучения продуктов, которые вначале были признаны вредными, но в дальнейшем по каким-либо причинам ученые отказались от своей позиции.

С помощью диетолога Игоря Болбата расскажем про некоторые "вредные продукты", которые на самом деле полезны, пишет Life.ru.

Пицца

Пиццу нарекли самым страшным фастфудом, но это не так. Ведь если в начинке много овощей, умеренно сыра, а тесто тонкое, то получается сбалансированная по белкам, жирам и углеводам пища. Сыр обеспечит витаминами и кальцием. И даже бекон полезен в умеренных количествах — содержит жиры с омегой-3. Но главное тут - следить за калориями. Лучше съесть пару кусков, чем пару пицц.

Картошка

Якобы картофель исключительно вреден и вызывает ожирение. Но врачи, например, назначают пациентам печеный картофель при заболеваниях сердца. Он разжижает кровь, обогащает ее калием и магнием. Витамины В6 и клетчатка благотворно влияют на нервную систему и пищеварение. Да и жареный в умеренных количествах не навредит.

Красное мясо

Многочисленные эксперты нарекают красное мясо чуть ли не главным врагом здоровья. Но красное мясо в умеренных дозах чрезвычайно питательно и содержит все необходимые организму компоненты. Растительная пища не позволила бы человеку стать человеком. Предки человека, которые были вегетарианцами, ушли в небытие. Так что можно себе позволить на праздники бургер или стейк, но не нужно их есть каждый день.

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