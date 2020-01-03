Хочу, чтобы у мамы на нас было время - письмо мальчика Деду морозу

Мама одна воспитывает двоих сыновей.

Трогательное письмо написал Деду Морозу мальчик по имени Аскар из Петропавловска, передает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

В письме он пишет о том, что мечтает о собственной комнате. Аскару 11 лет, он учится в школе №25 на Бензострое и для полного счастья ему хочется, чтобы у мамы было больше времени на него. А мама много работает, потому что одна воспитывает двоих сыновей.

Письмо своего сына жительница Петропавловска Марал нашла, когда прибиралась дома. Оно лежало среди тетрадей сына, который перед Новым годом попал в больницу, у ребенка поднялась температура и его госпитализировали в инфекционное отделение третьей городской больницы.

- Я хочу, чтобы вместе с младшим братом у нас была своя комната (устали менять дом), - пишет Аскар. - Хочу в новом году у мамы на нас было время и много денег (а то много работает).

Издание надеется, что среди читателей найдется добрый Дед Мороз или не менее добрые родственники мальчика. "Не так уж многого хочет от деда мороза этот мальчонка, особенно если учесть сколько писем в Углич содержат просьбы об айфонах", - пишет издание.

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