В Иране пообещали отомстить США за гибель генерала

Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани был убит в четверг вечером при ракетных ударах по аэропорту Багдада.

Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил) генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара в Багдаде, заявил бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи, передает РИА Новости.

"Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США", - написал Резаи в Twitter.

В свою очередь, советник президента Ирана Хесамаддин Ашна заявил, что США "своими азартными играми" сами создали себе опаснейшие условия на Ближнем Востоке и должны быть готовы к последствиям.

Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани был убит в четверг вечером при ракетных ударах по аэропорту Багдада. Вместе с ним также погибли высокопоставленные члены шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби", ранения получили 12 иракских военнослужащих.

Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа провел операцию против Сулеймани. В ведомстве заявили, что удар нанесен с целью предотвратить нападения со стороны Ирана, а сам Сулеймани якобы был причастен к нападениям на базы коалиции и посольство США в Ираке.

В Багдаде во вторник обострилась ситуация, когда протестующие попытались штурмовать посольство США. Акции протеста спровоцировал удар американских военных по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии.

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