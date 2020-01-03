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Цены на нефть взлетели после убийства главы иранского спецназа

Приказ на уничтожение генерала был лично отдан американским президентом Дональдом Трампом.

Фото : Pixabay3 января 2020, 10:46

Стоимость фьючерса нефти марки Brent поднялась на 2,9 процента - до 68,19 долларов за баррель после сообщений об убийстве генерала элитного иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, передает Lenta.ru.

- На Ближнем Востоке риски предложения остаются повышенными, напряженность в отношениях между США и поддерживаемыми Ираном ополченцами в Ираке продолжает расти, - пишет Reuters, отмечая, что конфликт может негативно отразиться на поставках.

Сулеймани был убит 3 января в результате ракетных ударов США по аэропорту иракского Багдада во время встречи с заместителем командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса.

Приказ на уничтожение генерала был лично отдан американским президентом Дональдом Трампом после того, как стало известно, что Сулеймани одобрил нападение на посольство США в Багдаде и активно работал над нападением на американских дипломатов и военных в Ираке. В США считают, что гибель исламиста может развязать новую войну на Ближнем Востоке.


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