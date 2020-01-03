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Лучшего бомбардира "Кайрата" собрались купить за 3,5 миллиона евро

В минувшем сезоне КПЛ он забил 19 голов.

Фото : ФК "Кайрат"3 января 2020, 11:12

Киевское "Динамо" задумалось о возвращение в клуб нападающего Адеринсолы Эсеолы, ныне выступающего за алматинский "Кайрат", передает Vesti.kz.

28-летний форвард был в "Динамо" в сезоне-2009/10, но за основной состав киевлян так и не сыграл. Сейчас трансфер Эсеолы может обойтись "Динамо" в 3,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Эсеола стал лучшим бомбардиром КПЛ-2019, разделив это звание с полузащитником "Астаны" Марином Томасовым. В 27 матчах нападающий "Кайрата" забил 19 голов.

По окончании сезона "Кайрат" объявил о продлении контракта с Эсеолой до конца 2021 года.


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