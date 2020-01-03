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Американцев призвали немедленно покинуть Ирак

Заявление было сделано несколько часов спустя после того, как Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Касема Сулеймани.

Фото : militaryarms.ru3 января 2020, 15:31

Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Ирака в связи с возросшей напряженностью в стране, передает РИА Новости.

- В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе мы призываем граждан США немедленно покинуть Ирак, - говорится в сообщении, размещенном в официальном Twitter-аккаунте бюро консульских дел госдепа.

Как говорится в заявлении американского посольства в Ираке, "граждане США должны покинуть страну на самолете, если это представляется возможным" или направиться в другие страны сухопутным путем.

Заявление было сделано несколько часов спустя после того, как Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.


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