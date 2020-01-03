Поединок Головкина признали лучшим боем 2019 года

GGG уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун.

Титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО) был признан лучшим боем 2019 года по версии Boxingscene.com, сообщает Vesti.kz.

Боксеры встретились 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. На кону стояли два вакантных титула чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

- Головкин думал, что его ждет короткая и легкая ночь, когда он отправил Деревянченко на канвас спустя минуту после начала первого раунда. Тогда Геннадий и не подозревал, что собирается вступить в самый изнурительный бой в своей знаменитой карьере. Решительный Деревянченко и смелый Головкин провели последующие одиннадцать с лишним раундов, уничтожая друг друга в невероятно жестокой борьбе, которую фанаты бокса забудут еще не скоро. Практически каждый раз, когда Головкин пробивал Деревянченко, украинский аутсайдер наносил ответный удар. Оба боксера продемонстрировали железные подбородки и невероятную выносливость, - пишет издание.

По итогам 12 раундов судьи единогласным решением (115-112, 115-112, 114-113) отдали победу Головкину, который стал двукратным чемпионом мира в среднем весе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!