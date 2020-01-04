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Около 100 человек час висели на подъемнике горнолыжного курорта в Финляндии

В результате происшествия никто не пострадал.

Фото : skisaariselka.com4 января 2020, 00:23

Порядка 100 человек в пятницу провели около часа в ожидании эвакуации с вышедшего из строя подъемника на горнолыжном курорте Саариселькя на севере Финляндии, передает Life.ru.

Инцидент произошёл около 15:00 по местному времени.

Остановка подъемника была вызвана технической неполадкой

- Мы смогли медленно переместить подъемник задом наперед и таким образом эвакуировать оттуда людей, - сказал генеральный директор курорта Юхи Тахванаинен.

На это мероприятие у спасателей ушло около часа. В результате происшествия никто не пострадал.

Горнолыжный курорт Саариселькя — самый северный в Европе. Он давно снискал популярность среди любителей зимнего туризма из разных стран


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