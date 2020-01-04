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Более трех часов на морозе – автобус заглох на трассе в Костанайской области

Машину резко занесло в кювет. Вытащить из которого уже не удалось.

Фото : instagram/qostanay.tv4 января 2020, 01:10

2 января в 14:00 на трассе Петропавловск - Костанай автобус с пассажирами попал в ДТП, сообщает zakon.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт @qostanay.tv.

По словам пассажиров, водитель остановился подобрать попутчиков возле поворота на село Суворовское (между Троебратным и Узунколем) и попытался тронуться с места, но машину резко занесло в кювет.

- Обочины нечищены, под снегом наледь, возраст автобуса - все это вкупе привело к тому, что автомобиль так и не удалось вытащить из снежного плена, - рассказали очевидцы.

В результате этого, им пришлось стоять на морозе более трех часов, и большинство из них добиралось до Костаная на попутных машинах.

Пассажиры выразили благодарность участковому и водителям из близлежащих сел, которые пустили замерзающих людей в свои автомобили погреться.


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