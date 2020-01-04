Более трех часов на морозе – автобус заглох на трассе в Костанайской области
Машину резко занесло в кювет. Вытащить из которого уже не удалось.
Фото : instagram/qostanay.tv4 января 2020, 01:10
2 января в 14:00 на трассе Петропавловск - Костанай автобус с пассажирами попал в ДТП, сообщает zakon.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт @qostanay.tv.
По словам пассажиров, водитель остановился подобрать попутчиков возле поворота на село Суворовское (между Троебратным и Узунколем) и попытался тронуться с места, но машину резко занесло в кювет.
- Обочины нечищены, под снегом наледь, возраст автобуса - все это вкупе привело к тому, что автомобиль так и не удалось вытащить из снежного плена, - рассказали очевидцы.
В результате этого, им пришлось стоять на морозе более трех часов, и большинство из них добиралось до Костаная на попутных машинах.
Пассажиры выразили благодарность участковому и водителям из близлежащих сел, которые пустили замерзающих людей в свои автомобили погреться.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5001369-af80632408cf278c59491c6c7b0260d6
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...