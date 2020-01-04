Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года
У большинства лент режиссеры – женщины.
Фото : Коллаж Zakon.kz4 января 2020, 01:59
Американский сервис по продаже билетов Fandango назвал самые ожидаемые фильмы следующего года на основе опроса зрителей, сообщает РИА Новости.
Выяснилось, что первой в списке долгожданных лент 2020 года стала "Чудо женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли.
Следом за ней "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон, "Вечные" от студии Marvel и экранизация диснеевского мультфильма "Мулан".
У всех вышеперечисленных фильмов режиссеры – женщины.
Замыкают десятку: последний фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать", "Тихое место 2", "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", "На высоте", "Душа" от студии Pixar и "Форсаж 9".
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