Выявлена функция смартфонов, которая лишает сна
Теплый свет мешает внутренним часам больше, чем синий.
Синий свет от смартфонов и планшетов считается "убийцей сна". Ночной режим и функции "защиты глаз", соответственно, популярны в вечернее время. Но исследователи предупреждают: теплый свет мешает спать еще больше, пишет medikforum.ru.
Для многих людей переключение - это первое, что нужно сделать, когда они ложатся со смартфоном или планшетом в постель. Это обеспечивает более теплый свет. Британские исследователи теперь обнаружили, что, очевидно, имеет место обратное. Теплый свет мешает внутренним часам больше, чем синий.
Это было открытие ученых из Манчестерского университета, когда они исследовали влияние холодного и теплого света на режим сна мышей. Синие цвета оказали более слабое влияние на внутренние часы мыши, чем ярко-желтые. Это удивительно, но объяснение имеет смысл.
[- Мы опровергаем широко распространенное мнение о том, что синий свет оказывает наибольшее влияние на (внутренние) часы, - сказал руководитель исследования Тим Браун. - По правде говоря, синие цвета, связанные с рассветом, имеют более слабый эффект, чем белый или желтый свет такой же интенсивности./quote]
По мнению исследователей, ночной режим полезен тем, что снижает яркость экрана. Этот положительный эффект сводится на нет "неправильным" цветом, пишут ученые в журнале "Текущая биология".
Но почему синий свет считается таким вредным для сна?
Браун рассказал The Guardian, что эта теория имела смысл, когда она появилась. В 1998 году светочувствительная молекула меланопсина была впервые обнаружена в сетчатке. Он чувствителен к коротким волнам, то есть синему свету. Из этого был сделан вывод, что синий свет особенно влияет на внутренние часы. По словам Брауна, меланопсин в первую очередь отвечает за восприятие яркости, в то время как цвета распознаются клетками колбочек в глазу. По словам ученых, любой, кто не хочет обходиться без сотового телефона или планшета в постели, должен использовать тусклый, прохладный свет.
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