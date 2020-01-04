Выявлена функция смартфонов, которая лишает сна

Теплый свет мешает внутренним часам больше, чем синий.

Синий свет от смартфонов и планшетов считается "убийцей сна". Ночной режим и функции "защиты глаз", соответственно, популярны в вечернее время. Но исследователи предупреждают: теплый свет мешает спать еще больше, пишет medikforum.ru.

Для многих людей переключение - это первое, что нужно сделать, когда они ложатся со смартфоном или планшетом в постель. Это обеспечивает более теплый свет. Британские исследователи теперь обнаружили, что, очевидно, имеет место обратное. Теплый свет мешает внутренним часам больше, чем синий.

Это было открытие ученых из Манчестерского университета, когда они исследовали влияние холодного и теплого света на режим сна мышей. Синие цвета оказали более слабое влияние на внутренние часы мыши, чем ярко-желтые. Это удивительно, но объяснение имеет смысл.