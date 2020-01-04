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Какой будет погода в Казахстане 4 января

Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.

Фото : 24 канал4 января 2020, 06:02

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на севере республики – снег, передает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-23 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-23 м/с.

В Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областях местами – гололед, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра – 18-23 м/с, в Карагандинской области местами – низовая метель, в Туркестанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Нур-Султане будет облачно, -3.

В Алматы - преимущественно ясно, -2.


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