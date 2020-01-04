9 мифов о человеческом теле, в которые все до сих пор верят

Вы можете сбрить волосы где угодно: на лице, руках, ногах и так далее — но все будет напрасно. Новые не поменяют свой цвет.

Руководствуясь тем, что полезно, а что нет для человеческого тела и организма, мы часто ориентируемся на устаревшие знания или опыт поколений, от которого давно пора отказаться. Popmech.ru приводит 9 самых распространенных фактов, которые на самом деле ошибочны.

1. Человек использует свой мозг только на 10%

При весе около 1,4 кг, человеческий мозг содержит в себе почти 100 миллиардов нейронов. Они передают информацию посредством синапсов — их в мозге около квадриллиона.

Три главные части, из которых состоит мозг — это головной мозг, мозжечок и ствол мозга. Первый контролирует работу 85% всех других органов человека, мозжечок отвечает за координацию и баланс, а ствол регулирует все автоматические функции — такие, как дыхание или пищеварение. И для всего этого мозгу достаточно лишь 10% от его возможностей? Ученые давно опровергли это утверждение, хотя оно по‑прежнему популярно. 10% вашего мозга задействовано разве что при чтении этого абзаца.

2. Желудку требуется 7 лет, чтобы переварить жвачку

Многие помнят этот ужас в детстве, когда, случайно проглотив жвачку, вы слышали, что желудочно-кишечный тракт теперь будет переваривать ее семь лет. Если вы сейчас как раз находитесь в процессе этого — выдохните с облегчением, этот факт — полная глупость. Безусловно, жевательная резинка относится к неудобоваримой пище. В официальных документах продукт определяют как "непитательное жевательное вещество" (то есть, не как еду). Проглатывать жвачку не рекомендуется, но если это все же случилось, она просто выйдет из организма примерно в том виде, в каком и попала в него.

3. Шоколад плохо влияет на кожу

Многие убеждены, что истинная причина появления прыщей — в съеденной шоколадке. Да, частое употребление продуктов с высоким содержанием жира и сахара действительно может увеличиться выработка в организме кожного сала. Но прямая зависимость между шоколадом и прыщами — не более, чем миф. Подростковые прыщи часто нужно просто пережить, стараясь при этом питаться правильно.

4. Морковь улучшает ночное зрение

Это миф, сохранившийся со времен мировой войны, когда британских солдат уверяли в том, что морковь улучшит их способность видеть в темноте. Морковь действительно является источником бета-каротина, который во время пищеварения превращается в витамин А, благотворно влияющий на зрение. Но улучшается ли таким образом именно ночное зрение? Нет. Вся морковь мира не может на это повлиять. И маловероятно, что немецкая разведка купилась на миф о сверхспособностях британских солдат. Зато в чудесную силу моркови поверил весь остальной мир.

5. У нас есть пять чувств

Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус — вот пять человеческих чувств, которые были сформулированы еще во времена греческого философа Аристотеля. С тех пор прошли тысячи лет, и теперь ученые уверены: чувств у человека гораздо больше. Так, осязание гораздо сложнее, чем просто одно ощущение. Человек воспринимает силу, с которой к нему прикасаются, чувствует температуру предмета, боль. Сейчас можно говорить минимум о 33 различных чувствах, свойственных человеку. К ним относятся, например, кровяное давление и равновесие. Так что когда вы в следующий раз услышите, как кто-то рассказывает о своем шестом чувстве, смело говорите, что у вас их 33.

6. Способность скручивать язык в трубочку — генетическая

Об этом учителя биологии рассказывали в школе: если кто-то из родителей способен так делать, значит, можете и вы. На самом деле, все не так просто. В 1940 году американский генетик Альфред Стертевант опубликовал исследование, в котором впервые назвал способность сворачивать язык наследственной, основанной на доминирующем гене. Но его заявление быстро опровергли: ученые поняли, что есть близнецы, один из которых может это сделать, а другой нет, хотя родители в данном случае одни и те же.

7. Волосы и ногти продолжают расти после смерти человека

Довольно жуткий факт о человеческом теле — и тоже неверный. После смерти тело человека довольно быстро обезвоживается, при этом кожа сморщивается и западает внутрь. Это создает иллюзию, что волосы и ногти все еще растут. На самом деле, просто сокращается поверхность тела.

8. Хруст суставами может привести к артриту

Артрит — это универсальный термин для целой группы болевых синдромов, которые характеризуются отеком и воспалением суставов. Очевидно, что если бы были конкретные действия, которых нужно избегать, чтобы не заболеть артритом, люди бы делали это. Однако это заболевание одинаково поражает и тех, кто хрустит суставами кистей, и тех, кто никогда не злоупотреблял этим. Ученые Гарварда провели исследование, которое не обнаружило связи между хрустом и артритом.

9. Если сбрить бороду, новая вырастет темнее

Вы можете сбрить волосы где угодно: на лице, руках, ногах и так далее — но все будет напрасно. Новые не поменяют свой цвет.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!