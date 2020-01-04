Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Нур-Султане хотят связать три части города

Одна из главных задач - обеспечить комфортное проживание жителей так называемой старой части города.

Фото : казинформ4 января 2020, 07:06

В столице намерены связать три части города. Разработан План развития Нур-Султана до 2030 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Одна из главных задач - обеспечить комфортное проживание жителей так называемой старой части города. По подсчетам специалистов, уже через 10 лет в столице будут жить около 2 миллионов человек. А потому именно здесь намерены применить современные инструменты застройки, которые позднее будут использованы и в других городах страны.

Асхат Садуов, руководитель Центра урбанистики:

[- Как обычно, Астана это пилот и все выработанные инструменты будут применяться и в других миллиониках, городах республиканского значения. Понятно, это Алматы и Шымкент. Но мы заинтересованы лично в таких крупных городах как Караганда, Актобе, нефтяной центр Атырау. Ну и все остальные региональные центры, там, где применимы данные технологии./quote]


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты