В Нур-Султане хотят связать три части города
Одна из главных задач - обеспечить комфортное проживание жителей так называемой старой части города.
Фото : казинформ4 января 2020, 07:06
В столице намерены связать три части города. Разработан План развития Нур-Султана до 2030 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Одна из главных задач - обеспечить комфортное проживание жителей так называемой старой части города. По подсчетам специалистов, уже через 10 лет в столице будут жить около 2 миллионов человек. А потому именно здесь намерены применить современные инструменты застройки, которые позднее будут использованы и в других городах страны.
Асхат Садуов, руководитель Центра урбанистики:
[- Как обычно, Астана это пилот и все выработанные инструменты будут применяться и в других миллиониках, городах республиканского значения. Понятно, это Алматы и Шымкент. Но мы заинтересованы лично в таких крупных городах как Караганда, Актобе, нефтяной центр Атырау. Ну и все остальные региональные центры, там, где применимы данные технологии./quote]
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