В Нур-Султане хотят связать три части города

Одна из главных задач - обеспечить комфортное проживание жителей так называемой старой части города.

В столице намерены связать три части города. Разработан План развития Нур-Султана до 2030 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Одна из главных задач - обеспечить комфортное проживание жителей так называемой старой части города. По подсчетам специалистов, уже через 10 лет в столице будут жить около 2 миллионов человек. А потому именно здесь намерены применить современные инструменты застройки, которые позднее будут использованы и в других городах страны.

Асхат Садуов, руководитель Центра урбанистики: