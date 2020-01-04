В Иране запустили флешмоб "Я ненавижу Трампа"

Публикация иранского министра появилась после сообщений об убийстве генерала Касема Сулеймани, командующего батальоном "Аль-Кудс".

В Иране после убийства Сулеймани запустили флешмоб "Я ненавижу Трампа", пишет "ФАН".

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари запустил флешмоб в Twitter, активным пользователем которого является президент США Дональд Трамп, где нужно продолжить фразу "Я ненавижу Трампа, потому что.​​​..".

Публикация иранского министра появилась после сообщений об убийстве генерала Касема Сулеймани, командующего батальоном "Аль-Кудс".

"Я ненавижу Трампа, потому что…", — написал Азари у себя страничке, продублировав предложение на двух языках — персидском и английском.

ВС США 3 января 2020 года нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате которого погиб генерал Сулеймани, командовавший элитным батальоном "Аль-Кудс" КСИР, который власти США назвали террористической организацией. "Газета.ру" пишет, что Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире".

Министерство обороны США подтвердило, что распоряжение на проведение операции дал президент Дональд Трамп. Американская сторона объясняет данный ход попыткой предотвратить "враждебные действия" со стороны Тегерана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Касема Сулеймани.

Убийство Сулеймани — это результат предвыборной гонки в США, считает публицист Анатолий Вассерман. Трамп таким образом пытается спасти свои рейтинги, упавшие в связи с серьезными внутриполитическими конфликтами и ослаблением позиций США на мировой арене отметил эксперт в интервью ФАН.

Доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев также уверен в том, что убийство американцами иранского генерала можно назвать исключительно террористическим актом.

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