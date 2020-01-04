Иран заявил о своем праве на самооборону

США понесут полную ответственность за последствия своих действий, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН, касающемся ситуации вокруг убийства в Ираке генерала Касема Сулеймани, заявили, что могут осуществить свое право на самооборону, сообщает ТАСС.

- Иран в соответствии с международным законодательством оставляет за собой все права предпринять необходимые меры, в частности использовать свое право на самооборону, - говорится в письме постоянного представителя Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи.

В документе дипломат также заявил, что вместо заявленной цели борьбы с терроризмом, "США сами сражаются против тех, кто борется с терроризмом".

- Такое поведение серьезно подрывает региональные и глобальные усилия по борьбе с международным терроризмом, - отмечается в документе.

- Эти действия направлены на эскалацию напряженности в уже беспокойным регионе. США понесут полную ответственность за последствия своих действий, - предупредил Тахт-Раванчи.

Он также призвал Совет Безопасности ООН осудить действия Вашингтона.

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал терактом атаку США в Багдаде, в результате которой погиб генерал.

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