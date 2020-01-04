Памятка для пациентов: пять способов быть услышанным в системе ОСМС

Фонд медстрахования следит за качеством и объемом медпомощи, предоставляемой поставщиками.

В Казахстане роль омбудсмена по защите прав пациентов взял на себя Фонд социального медицинского страхования.

Если вы не получили медицинскую помощь в нужном объеме или вам пришлось заплатить за бесплатную услугу, вас не прикрепляют к поликлинике или отказали в госпитализации, то вы можете использовать следующие каналы для обращения.

Первый. При каждой медицинской организации работает служба поддержки пациентов и внутреннего аудита, основной задачей которых решение проблемных и спорных вопросов на основе обращений пациентов. Если вы остались недовольными качеством оказанных медуслуг, столкнулись с грубым отношением со стороны медицинского персонала, фактами вымогательства денежных средств за медуслуги, оказываемые в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, или другими проблемными вопросами вы вправе обратиться в эту службу, написав письменное обращение с указанием контактных данных для обратной связи. Более подробную информацию по службе поддержки пациентов можно узнать на ресепшне поликлиники или больницы.

Второй. Еще одним каналом для обращения и рассмотрения жалоб служит мобильное приложение MVoter. Во всех медорганизациях -поставщиках Фонда медстрахования установлены специальные QR коды, после сканировании которых пациент может направить свою оценку за оказанную медпомощь по следующим параметрам: время ожидания приема, сервис, четкость и понятность рекомендаций врачей, условия оказания услуг.

Как установить приложение MVoter? Скачайте в PlayMarket или AppStore приложение. Для смартфонов, работающих на платформе Android оно доступно по этой ссылке; для iOS - по этой. Наведите сканер на QR код, теперь сканируйте. Вам будет предложена короткая анкета, в которой вы сможете дать свои оценки. Ждите обратной связи.

Третий. Если в медицинской организации отказали в предоставлении услуг или оказали их некачественно, в службе поддержки не помогли, а приложение вы скачать не можете, с любыми вопросами можно обратиться в единый контакт-центр Фонда медстрахования 1406.

Четвертый. На сайте Фонда СМС есть раздел «Народный контроль», куда можно письменно направлять свои вопросы, оставлять предложения и жалобы по неудовлетворительному сервису, сообщать о вымогательстве и незаконном вознаграждении.

Пятый. Ну и, конечно же, на официальных страничках в социальных сетях @osmskz и можно адресовать свои вопросы, на которые будут оперативно даны ответы. Специалисты Фонда рассматривают каждое обращение индивидуально, отвечая либо в комментариях, либо связываются с автором обращения для более детального выяснения ситуации.

Отметим, Фонд медстрахования следит за качеством и объемом медпомощи, предоставляемой поставщиками. Контролю подлежат не только государственные медицинские организации, но и частные клиники. Фонду важна оценка каждого пациента, потому как оплата оказанных медуслуг производится по результатам деятельности. В Фонде СМС уверены, что оценка населения будет стимулировать медицинские учреждения повышать качество услуг.

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