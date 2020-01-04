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На украинской АЭС отключился третий энергоблок

За последние несколько лет на Южно-Украинской АЭС произошло несколько инцидентов.

Фото : atomic-energy.ru4 января 2020, 14:31

Энергоблок номер три Южно-Украинской АЭС в Николаевской области отключен от энергосети действием автоматической защиты, передает Lenta.ru.

Отключение произошло в 05:04 4 января. Причины срабатывания защиты выясняются. На АЭС заверили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на станции и прилегающей к ней территории остаются неизменными и находятся в пределах действующих норм.

За последние несколько лет на Южно-Украинской АЭС произошло несколько инцидентов. Так, в июле 2018 года служба безопасности Украины заявляла о предотвращении аварии, которая могла бы привести к техногенной катастрофе. Сообщалось, что руководство АЭС закупило некачественное оборудование для систем, важных для обеспечения безопасности работы предприятия.

Энергоблоки ЮУАЭС неоднократно отключались от энергосети из-за срабатывания аварийной защиты. В частности, тот же третий энергоблок был аварийно отключен для устранения проблем в январе 2017 года.


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