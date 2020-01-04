Токаев подписал изменения в КРКоАП

Закон разработан во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции".

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Закон разработан во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции".

Вносимые изменения направлены на:

- исключение отдельных административных правонарушений в связи с возможностью рассмотрения регулируемых ими отношений в гражданско-правовом или дисциплинарном порядке;

- снижение размеров штрафа административных правонарушений;

- замену существующих административных взысканий на менее репрессивные;

- расширение применения административного взыскания в виде предупреждения;

- передачу из подведомственности судов в государственные органы ряда административных правонарушений, по которым санкции налагаются исключительно в судебном порядке;

- поэтапное разграничение полномочий между судом и внесудебными инстанциями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, санкции которых предусматривают лишение разрешения, приостановление или запрещение деятельности или отдельных ее видов;

- уточнение составов административных правонарушений, предусматривающих ответственность за нарушение общих нормативных правовых правил;

- поэтапный перевод производства по делам об административных правонарушениях в электронный формат;

- устранение правовых пробелов и коллизий, выявленных в правоприменительной практике Кодекса.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!