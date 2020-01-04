Ратифицировано соглашение с Советом Европы о членах группы государств против коррупции
Ратификация Соглашения способствует совершенствованию антикоррупционного законодательства, а также снижению индекса показателей коррупции Казахстана в мировых рейтингах.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Советом Европы в отношении привилегий и иммунитетов представителей членов Группы государств против коррупции и членов оценочных групп", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Целью Соглашения является предоставление представителям ГРЕКО и оценочных групп иммунитетов от гражданской, административной и уголовной ответственности, от личных задержаний и арестов во время визитов в Казахстан, связанных с исполнением ими своих служебных обязанностей.
Ратификация Соглашения способствует совершенствованию антикоррупционного законодательства, а также снижению индекса показателей коррупции Казахстана в мировых рейтингах.
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