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Ратифицировано соглашение с Советом Европы о членах группы государств против коррупции

Ратификация Соглашения способствует совершенствованию антикоррупционного законодательства, а также снижению индекса показателей коррупции Казахстана в мировых рейтингах.

Фото : Акорда4 января 2020, 15:14

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Советом Европы в отношении привилегий и иммунитетов представителей членов Группы государств против коррупции и членов оценочных групп", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Целью Соглашения является предоставление представителям ГРЕКО и оценочных групп иммунитетов от гражданской, административной и уголовной ответственности, от личных задержаний и арестов во время визитов в Казахстан, связанных с исполнением ими своих служебных обязанностей.

Ратификация Соглашения способствует совершенствованию антикоррупционного законодательства, а также снижению индекса показателей коррупции Казахстана в мировых рейтингах.


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