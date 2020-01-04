Видео задержания 18-летнего угонщика распространила полиция

Парень находился в алкогольном опьянении средней степени.

В Усть-Каменогорске около 4 часов утра полицейский патруль задержал 18-летнего парня за рулем угнанной "Волги", передает zakon.kz со ссылкой на ДП ВКО.

Автомобиль с разбитым задним боковым стеклом привлек внимание инспекторов Батальона патрульной полиции ДП ВКО. За рулем находился 18-летний молодой человек в алкогольном опьянении, руки у него были в крови. Каких-либо документов предъявить патрульным полицейским он не смог.

Позже было установлено, что он угнал ее. Увидев припаркованную машину, в одном из дворов, разбил рукой окно и неправомерно завладел транспортным средством.

Как показало медосвидетельствование, парень находился в алкогольном опьянении средней степени. В отношении него составили четыре административных протокола за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, по факту неправомерно завладения транспортным средством начато досудебное расследование.

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