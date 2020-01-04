Наводнение в Индонезии: МИД Казахстана сделал заявление

В МИД выразили искренние соболезнования родным и близким погибших.

В Казахстане с большим прискорбием восприняли печальную весть о многочисленных жертвах наводнения, которое произошло в Джакарте и в прилегающих к ней районах. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, передает zakon.kz.

- Казахстан разделяет горе и скорбит вместе с братским народом Индонезии, - говорится в тексте заявления.

В МИД выразили искренние соболезнования родным и близким погибших, и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим и преодоления последствий стихийного бедствия.

По последним данным, число погибших достигло 53. В 90 районах с кануна Нового года льют сильные дожди, а многие реки вышли из берегов.

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