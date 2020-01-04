Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Наводнение в Индонезии: МИД Казахстана сделал заявление

В МИД выразили искренние соболезнования родным и близким погибших.

Фото : rbc.ua4 января 2020, 17:52

В Казахстане с большим прискорбием восприняли печальную весть о многочисленных жертвах наводнения, которое произошло в Джакарте и в прилегающих к ней районах. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, передает zakon.kz.

- Казахстан разделяет горе и скорбит вместе с братским народом Индонезии, - говорится в тексте заявления.

В МИД выразили искренние соболезнования родным и близким погибших, и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим и преодоления последствий стихийного бедствия.

По последним данным, число погибших достигло 53. В 90 районах с кануна Нового года льют сильные дожди, а многие реки вышли из берегов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты