Машина с трупом простояла у ТРЦ Жанаозена несколько дней
На теле мужчины не было найдено признаков насильственной смерти.
Фото : Lada.kz4 января 2020, 18:21
4 января около 10:00 в припаркованном у ТРЦ "Жанаозен" автомобиле Toyota Camry был найден труп 44-летнего мужчины, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.
По данным областной станции скорой и неотложной помощи, труп жителя Мунайлинского района Мангистауской области обнаружили охранники торгово-развлекательного комплекса. По их словам, машина была припаркована у здания ТРК на протяжении нескольких дней.
Данный факт, как сообщили в пресс-службе полиции области, зарегистрировали едином реестре досудебных расследований управления полиции Жанаозена.
- Проводится судебно-медицинская экспертиза. Стоит отметить, что тело мужчины обнаружили без наличия насильственных повреждений, - отметили в пресс-службе ведомства.
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