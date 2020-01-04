Машина с трупом простояла у ТРЦ Жанаозена несколько дней

На теле мужчины не было найдено признаков насильственной смерти.

4 января около 10:00 в припаркованном у ТРЦ "Жанаозен" автомобиле Toyota Camry был найден труп 44-летнего мужчины, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

По данным областной станции скорой и неотложной помощи, труп жителя Мунайлинского района Мангистауской области обнаружили охранники торгово-развлекательного комплекса. По их словам, машина была припаркована у здания ТРК на протяжении нескольких дней.



Данный факт, как сообщили в пресс-службе полиции области, зарегистрировали едином реестре досудебных расследований управления полиции Жанаозена.





- Проводится судебно-медицинская экспертиза. Стоит отметить, что тело мужчины обнаружили без наличия насильственных повреждений, - отметили в пресс-службе ведомства.

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