Еще две трассы закрыли в Казахстане

На трассах республиканского значения в круглосуточном режиме продолжают работать 690 единиц техники.

В Алматинской и Костанайской областях закрыто движение для всех видов транспорта на некоторых участках автодорог, сообщает zakon.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы АО "НК "КазАвтожол" Маржан Ордабай.

В связи с плохими погодными условиями закрыто движение на следующих участках:

1. "Ушарал-Достык" км 83-184 Коктума-Достык

2. "КТ-28" км 0-32 Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области.

На трассах республиканского значения в круглосуточном режиме продолжают работать 690 единиц техники.

АО "НК "КазАвтожол" напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Вместе с тем, настоятельно рекомендуется выезжать на дороги только на зимней резине.

При возникновении нештатной ситуации на дороге пользователи автодорог республиканского значения могут обращаться через городской телефон по номеру 1403, +7 7172 444 777, а также мобильный телефон диспетчерской службы и приложение WhatsApp по номеру +7 771 7444 777.

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