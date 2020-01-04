Патрульные Жанаозена оштрафовали Дедов Морозов
С нарушителями была проведена беседа о недопущении нарушения правил дорожного движения
Фото : Instagram4 января 2020, 20:34
В соцсетях появилось видео, на котором двое мужчин, переодевшись в Дедов Морозов, высунулись из окон движущихся автомобилей, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.
Видео опубликовано в Instagram-аккаунте "zhanaozen_online".
Переодетые в Дедов Морозов мужчины, высовываются по пояс из движущихся по дорогам Жанаозена автомашин. Водители, включили "аварийку" и сигналят.
Инспекторы патрульной полиции Жанаозена автомобили остановили.
- Молодые люди, высунувшись из окон автомобиля, поздравляли прохожих и проезжающих мимо. С водителями и пассажирами была проведена беседа о недопущении нарушения правил дорожного движения. Напоминаем жителям и гостям области о том, что подобная езда может обернуться трагедией, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5001404-532f3ae42f3eba5174bc845e83b390fc
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...