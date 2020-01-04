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Патрульные Жанаозена оштрафовали Дедов Морозов

С нарушителями была проведена беседа о недопущении нарушения правил дорожного движения

Фото : Instagram4 января 2020, 20:34

В соцсетях появилось видео, на котором двое мужчин, переодевшись в Дедов Морозов, высунулись из окон движущихся автомобилей, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Видео опубликовано в Instagram-аккаунте "zhanaozen_online".

Переодетые в Дедов Морозов мужчины, высовываются по пояс из движущихся по дорогам Жанаозена автомашин. Водители, включили "аварийку" и сигналят.

Инспекторы патрульной полиции Жанаозена автомобили остановили.

- Молодые люди, высунувшись из окон автомобиля, поздравляли прохожих и проезжающих мимо. С водителями и пассажирами была проведена беседа о недопущении нарушения правил дорожного движения. Напоминаем жителям и гостям области о том, что подобная езда может обернуться трагедией, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.


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