Ирак ограничил деятельность американских военных на своей территории

Кроме того, проводится расследование в отношении всех, кто мог иметь информацию о передвижении убитого иранского генерала.

Власти Ирака решили ограничить деятельность американских военных на территории своей страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает РИА Новости.

Об этом заявил официальный представитель командующего Вооруженными силами Ирака Абдель Карим Халяф.

- Они могут действовать только с согласия иракской стороны, но после такого удара в спину, конечно, мы ограничим их работу, - сказал собеседник агентства.

Халяф также добавил, что проводится расследование в отношении всех, кто мог иметь информацию о передвижении убитого иранского генерала и сопровождавших его лиц, в частности, о его перелете из Дамаска в Багдад и переезде из багдадского аэропорта.

- Да, расследование проводится. Следственные мероприятия коснутся всех, кто мог иметь какую-либо информацию внутри аэропорта (Багдада - ред.), - пояснил он.

Комментируя приостановку работы НАТО по обучению иракских военных, Халяф подчеркнул, что у Ирака есть собственные возможности в этой области.

- Ирак сам способен справиться с этой задачей, как и с задачей по защите своей территории. Конечно, силы коалиции помогали с воздуха, но остальное выполняли иракские военные, - отметил собеседник агентства.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

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