В Уральске загорелся крупный торговый дом

Предположительно загорелся бутик с одеждой.

4 января, произошло возгорание на цокольном этаже торгового дома "Азиза" в Уральске, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.

Предположительно загорелся бутик с одеждой, расположенный возле супермаркета "Лидер". Пожарные выносят на улицу одежду, видимо, из горящего бутика.

Кроме того, в этой части здания прямо над супермаркетом находится магазин бытовой техники.

Из здания валит густой дым. Торговый дом полностью оцеплен полицейскими. На месте работают несколько бригад пожарных.

Позже в ДЧС ЗКО прокомментировали происшествие.

- 4 января в 21:27 в г. Уральск, в торговом доме "Азиза" по улице Курмангазы, 69, горел бутик. Пожар локализован в 22.26 сотрудниками Службы пожаротушения (32 личного состава и 10 единиц техники). Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания, виновные лица и материальный ущерб устанавливаются, - рассказал начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев. - Необходимо отметить, что при возникновении пожара сработала автоматическая установка пожаротушения, что не позволило огню распространиться на большую площадь. Площадь пожара составила 50 кв.м. На месте пожара работает передвижная испытательная пожарная лаборатория.

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