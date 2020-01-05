"Барыс" проиграл худшей команде КХЛ

Первый матч нового года "Барыс" проводил в Риге, где встречался с местным "Динамо".

Игра регулярного чемпионата КХЛ "Динамо" (Рига) – "Барыс" завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0), сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ХК "Барыс".

Первый матч нового года "Барыс" проводил в Риге, где встречался с местным "Динамо".

Состав команды не претерпел изменений по сравнению с игрой против "Куньлуня", место в воротах занял Эдди Паскуале.

Несмотря на обилие травм, рижане активнее начали встречу. В результате ошибки "Барыса" в центральной зоне, "Динамо" открыло счет в середине периода – Слепец реализовал выход "1 в 0".

Во втором периода "Барыс" провел почти 8,5 минут в атаке, но вратарь "Динамо" Янис Ворис отразил все 12 бросков по своим воротам. В заключительном отрезке "Динамо" самоотверженно отстояло добытое преимущество – 1:0.

"Барыс" отправляется в Балашиху, где в понедельник проведет матч с местным "Авангардом".финский "Йокерит".

Рижское "Динамо" впервые с конца ноября выиграло два матча подряд. 30 декабря рижане в гостях обыграли минское "Динамо" (2:0). Победа над "Барысом" помогла латвийскому подняться с последнего места Западной конференции. В данный момент команда занимает 11-е место, набрав 31 очко в 44 матчах.

"Барыс" находится на третьем месте в Восточной конференции, имея 55 очков после 43 встреч.

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