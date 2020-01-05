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Возобновлены поставки российской нефти в Беларусь

Поставки нефти на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов.

Фото : glavred.info5 января 2020, 01:59

Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Беларусь, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов, сообщает РИА Новости.

По его словам, до конца суток будет прокачано шесть тысяч тонн нефти. В компании подчеркнули, что объемов сырья хватит для безостановочной работы заводов в январе.

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин отметил, что компания получила заявку на прокачку 130 тысяч тонн нефти на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод в Беларуси.

По словам представителя "Белнефтехима", стоимость нефти для Беларуси из-за налогового маневра в России в 2020 году вырастет более чем на 20 долларов за тонну.

В то же время высокопоставленный источник в отрасли заявил РИА Новости, что поставки нефти на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при их стандартном годовом объеме в 24 миллиона тонн.

- В случае поставки нефти в Беларусь из других стран нефть будет стоить на 70-80 долларов дороже, чем из России, так как будет закупаться по полной мировой цене плюс транспорт до Белоруссии, — сказал собеседник агентства.

3 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь.


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