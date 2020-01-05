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США начали переброску на Ближний Восток тысячи военных

Увеличение военного присутствия США в регионе отражает опасения Вашингтона по поводу ответных действий Ирана после гибели генерала Сулеймани.

Фото : Pixabay5 января 2020, 06:29

США приступили к переброске в Кувейт более четырех тысяч военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина), передает ТАСС.

Как сообщило агентство Associated Press, это подразделение отправляется для наращивания американского военного присутствия на Ближнем Востоке в свете роста напряженности из-за убийства в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

АP ссылается на официального представителя 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США подполковника Майка Бернса. По его данным, около 700 военнослужащих уже были отправлены в Кувейт на этой неделе. На очереди - еще 3,5 тысячи американских десантников. Завершение их переброски ожидается через несколько дней.

Наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке отражает опасения Вашингтона в отношении вероятной акции возмездия Ирана за гибель Сулеймани, отмечает АP.


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