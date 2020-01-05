"Отбили почку". В полиции прокомментировали обращение жителя Мангистау

Двое мужчин были задержаны в районе малого населенного пункта Эмир в Мунайлинском районе.

Житель Мангистау записал видео, в котором он заявил, что сотрудники полиции избили его до потери почки. Человек обратился к акиму области с просьбой разобраться в ситуации. В полиции области опровергли факт избиения, передает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

Видео с обращением Ерасыла, якобы пострадавшего от рук полицейских, появилось в Сети 31 декабря.

В нем он просит главу региона разобраться в ситуации с фактом избиения его сотрудниками полиции.

В пресс-службе департамента полиции области рассказали, что Ерасыл и еще один житель Мангистау были задержаны в районе малого населенного пункта Эмир в Мунайлинском районе. Мужчин задержали по подозрению в краже скота.

- Доказательства причастности Ерасыла к скотокрадству есть. Его машину увидел хозяин пастбища, когда парни пытались увести скот. Сначала он пытался остановить их сам, а когда не смог, позвонил своим друзьям и участковому. На поимку скотокрадов отправились сразу все: и знакомые хозяина скота, и полицейские. Ориентировка на машину была передана и сотрудникам дорожно-патрульной службы, чтобы те перекрыли дорогу. Сотрудник полиции и трое гражданских догнали подозреваемых в районе села Баскудук. В порыве злости знакомый владельца скота ударил Ерасыла. Второй подозреваемый пытался скрыться, но его вскоре задержали. Обоих затем доставили в районный отдел внутренних дел Мунайлинского района, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

По словам полицейских, уже в отделении полиции Ерасыл пожаловался на боли в области живота, но списал их на гастрит.

Стражи порядка вызвали медиков, те, в свою очередь, провели осмотр молодого человека. Чуть позже задержанный снова пожаловался на сильную боль и его госпитализировали.

- Избиения подозреваемых не было, о чем свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения в участке. Расследование ведется и в отношении знакомого хозяина скота, который при задержании ударил Ерасыла. Мужчина сознался в том, что наносил побои. В его отношении ведется расследование по части 1 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), и в отношении его избрана мера пресечения в виде "подписки о невыезде", - подытожили в пресс-службе департамента полиции области.

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