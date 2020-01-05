Вооруженного мужчину задержали в Уральске

С какой целью мужчина носил с собой травмоопасное оружие, будет выяснять следствие.

В Уральске бойцы Нацгвардии задержали вооруженного пистолетом местного жителя, передает zakon.kz.

Вечером 3 января около 18:30 часов начальник патруля рядовой Санжар Жалел вместе с патрульными рядовыми Ай Садыковым и Ерсагыном Болатовым во время патрулирования на пересечении улиц Матросова и Громова заметили подозрительного мужчину с черной сумкой

На просьбу предъявить удостоверение личности прохожий начал убегать в сторону дворов, позже его задержали.

На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа полиции. Во время наружного досмотра в присутствии понятых в левом кармане брюк мужчины обнаружили травматический пистолет марки "ОСА".

Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции. С какой целью мужчина носил с собой травмоопасное оружие, будет выяснять следствие.

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