Происшествие случилось в Узункольском районе.

В убийстве подозревают женщину в Костанайской области. Об этом пишет "Алау", передает zakon.kz.

По информации ДП области, 34-летняя жительница поселка Новопокровка в ходе ссоры ударила ножом в шею своему 40-летнему сожителю.

Мужчина скончался на месте происшествия.

За совершение преступления в отношении подозреваемой применена мера пресечения "содержание под стражей".

Ведется досудебное расследование, предусмотренного статьей 99 Уголовного кодекса "Убийство"

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