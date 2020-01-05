В убийстве подозревают женщину в Костанайской области
Происшествие случилось в Узункольском районе.
Фото : ruwest.ru5 января 2020, 08:24
В убийстве подозревают женщину в Костанайской области. Об этом пишет "Алау", передает zakon.kz.
По информации ДП области, 34-летняя жительница поселка Новопокровка в ходе ссоры ударила ножом в шею своему 40-летнему сожителю.
Мужчина скончался на месте происшествия.
За совершение преступления в отношении подозреваемой применена мера пресечения "содержание под стражей".
Ведется досудебное расследование, предусмотренного статьей 99 Уголовного кодекса "Убийство"
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5001419-91630fff1b00c215af6c3bf41aa8702d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...