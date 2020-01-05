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В убийстве подозревают женщину в Костанайской области

Происшествие случилось в Узункольском районе.

Фото : ruwest.ru5 января 2020, 08:24

В убийстве подозревают женщину в Костанайской области. Об этом пишет "Алау", передает zakon.kz.

По информации ДП области, 34-летняя жительница поселка Новопокровка в ходе ссоры ударила ножом в шею своему 40-летнему сожителю.

Мужчина скончался на месте происшествия.

За совершение преступления в отношении подозреваемой применена мера пресечения "содержание под стражей".

Ведется досудебное расследование, предусмотренного статьей 99 Уголовного кодекса "Убийство"


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