Как выглядит заброшенный командный пункт в Алматинской области

Это место находится примерно в 30 километрах от Алматы.

Корреспондент inAlmaty.kz посетил неиспользуемый военный объект на территории бывшей советской воинской части.

Это место находится примерно в 30 километрах от Алматы. Некогда все воинские части региона входили в состав Среднеазиатского Военного Округа (САВО), в который, помимо Казахстана, территориально входили Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан.

Управление подразделениями в случае войны планировалось осуществлять из региональных командных пунктов. Они дублировались в защищенных подземных бункерах, подобных этому.

Этот заглубленный командный пункт (ЗКП) собой представляет типовое военное сооружение второго класса защиты типа "Гранит". На это указывают характерные кольца тюбингов, напоминающие тоннель метро. В таких укрытиях могли размещать как крупную технику, так и специальное оборудование, и строили их по всему СССР.

Бункер был нужен для размещения командного состава, расположенного на поверхности воинской части в случае начала войны. ЗКП снабжались своим резервным дизель-генератором, фильтро-вентиляционной установкой для очистки воздуха, приточной вентиляцией и шлюзами с тройными гермодверями.

В бункере имелся медпункт, комната связи, тактическая панель с информацией о готовности воинских частей, казарма, и учебный зал, где можно было проводить учения и отрабатывать военные сценарии.

Конструкция и глубина залегания таких ЗКП позволяла выдерживать разрывы артиллерийских снарядов и авиационных бомб, а также непрямое попадание ядерной боеголовки малой мощности. Снаружи все могло быть уничтожено, но командный пункт оставался цел, и мог получать информацию и передавать приказы по проводной связи, линии которой были надежно укрыты в земле.

Над бомбоубежищем имеется здание, являвшееся одновременно и маскирующим сооружением, и наземным помещением штаба в мирное время. Прямо возле одного из выходов из здания есть вход в ЗКП для экстренной эвакуации офицеров в случае нападения. Сейчас его приспособили под общежитие для семей военных.

На территории бывшего военного городка, где находится подземный бункер, есть своя артезианская скважина и подстанция. Ранее там имелась столовая на 200 человек, небольшой автопарк, плац и пулеметные бронированные точки с возможностью кругового обстрела. Сейчас все это не используется, либо приспособлено под быт местных жителей.

Судя по документам и найденным нашивкам, большинство военнослужащих были из войск ПВО и связи. Воинская часть имела наименование 35104, а городок в спецдокументах назывался "Алма-Ата-57".

С распадом СССР Среднеазиатский военный округ был упразднен, а входившие в него воинские части были распределены между странами, в которых те находились.

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