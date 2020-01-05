Поселок Айтеке би объединят с Казалинском

Принят новый генплан, согласно которому начаты работы по развитию районного центра.

В Казалинском районе Приаралья объединят райцентр Айтеке би с городом Казалинск, сообщает корреспондент "Хабар 24".

На сегодняшний день, в первом - проживает около 40-ка тысяч жителей, во втором - свыше 7-и тысяч, а расстояние между двумя населенными пунктами - всего 12 километров.

Принят новый генплан, согласно которому начаты работы по развитию районного центра. Территория площадью более 440-ка гектаров обеспечена необходимой инфраструктурой. Здесь уже возвели новую больницу на 250 мест, здание суда, аллею государственных символов и новый парк. Стартовало строительство жилых домов и ряда социальных объектов.

- В этом году в городе Казалинск проведены работы по газификации и электрификации территории в 180 гектаров, обеспечению населенного пункта качественной питьевой водой и строительству автодорог. Особое внимание уделено развитию дорожной инфраструктуры. В этом направлении реализация проектов будет продолжена в следующем году, - говорит Куаныш Жубатканов, руководитель отдела строительства Казалинского района.

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