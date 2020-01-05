19-летний парень, вооруженный обрезом и пистолетом, задержан в Талдыкоргане

Начато расследование по факту незаконного хранения оружия.

В первый день наступившего года, в Талдыкоргане был задержан вооруженный молодой человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

Как сообщили в ведомстве, 1 января 2020 года патрульные полицейские Талдыкоргана при осмотре автомашины BMW обнаружили и изъяли обрез одноствольного ружья 16 калибра, а также газовый револьвер без регистрационного номера.

- Сейчас в отношении 19-летнего водителя авто начато расследование, предусмотренное статьей 287 УК РК (Незаконное хранение оружия). Чтобы проверить пригодность оружия к стрельбе, оно направлено на экспертизу, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В ведомстве отметили, что в течение прошлого года полицейскими Алматинской области из незаконного оборота изъято 157 единиц огнестрельного оружия и 615 различных боеприпасов.

- В основном, это гладкоствольное оружие, но среди изъятого также имеется пять нарезных ружей и одна граната. После завершения по каждому факту расследования изъятое оружие направляется на переплавку. На уничтожение также отправляются изъятые из незаконного оборота боеприпасы, – сообщил начальник Отделения по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия областного ДП Юрий Пак.

В пресс-службе ДП дополнили, что в регионе в 2019 году была организована акция по выкупу оружия у населения, на которую выделили из бюджета около 6,5 млн тенге. В ходе акции в полицию обратились 97 человек, которые сдали 147 единиц различного огнестрельного оружия и 610 патронов к нарезному оружию.

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