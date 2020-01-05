У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
Никто из 52 пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Фото : nashicanada.com5 января 2020, 10:23
Самолет авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку после того, как во время взлета у него отлетело одно из колес шасси, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBC.
Авиалайнер Bombardier Dash 8 должен был выполнить рейс из Монреаля в канадский Сегеней. После ЧП самолет в течение часа кружил над аэропортом, вырабатывая топливо, после чего благополучно приземлился.
Никто из 52 пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue...— Tom (@caf_tom) 3 января 2020 г.
2020 commence plutôt bien ???? pic.twitter.com/eZhbOJqIQr
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5001439-3c14336680d50b4de1f7286def230f8a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...