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У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо

Никто из 52 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Фото : nashicanada.com5 января 2020, 10:23

Самолет авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку после того, как во время взлета у него отлетело одно из колес шасси, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBC.

Авиалайнер Bombardier Dash 8 должен был выполнить рейс из Монреаля в канадский Сегеней. После ЧП самолет в течение часа кружил над аэропортом, вырабатывая топливо, после чего благополучно приземлился.

Никто из 52 пассажиров и членов экипажа не пострадал.


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