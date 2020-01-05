Погибшего студента из Казахстана похоронили в Канаде

Колледж Сентенниал назначил именную стипендию Дамира Кусаина.

Мама, родственники, студенты и администрация колледжа Сентенниал простились с погибшим в ДТП студентом из Казахстана. Дамира Кусаина похоронили 4 января в Канаде, передает BaigeNews.kz со ссылкой на CTV News.

В субботу в Исламском фонде Торонто, мама Дамира Кусаина Гульжан Бухарова рассказала, что Дамир любил музыку, писал стихи на английском, мечтал стать гражданином Канады.

- Он осуществил свою детскую мечту — учиться в Канаде, — сказала она на похоронах сына. — Я хотела, чтобы это (трагедия — прим. ред.) было ошибкой, и надеялась, что сообщившие мне об этом люди просто ошиблись номером. Я не знала, что об этом думать. На следующий день меня положили в больницу до 31 декабря. Когда я услышала об этом, я не могла пошевелиться, это было большим стрессом для меня.

Мать Дамира Кусаина приняла решение похоронить сына в той стране, где он хотел жить, в Канаде.

Он был студентом первого курса "Centennial's Automation and Robotics Technician" ("Автоматизация и робототехника").

Мэтью Флеминг, директор общежития Centennial Place, сказал, что знал Дамира Кусаина как студента, который активно участвовал в различных мероприятиях.

- Я помню, как он постоянно говорил всем в комнате, что у них красивая душа, правда в том, что это у него была красивая душа. Он был очень сострадательным, душевным, внимательным человеком. Друг для многих и любимый всеми. Я буду очень скучать по Дамиру, — сказал Мэтью Флеминг.

В своей речи Крейг Стивенсон, президент и исполнительный директор колледжа Сентенниал, сказал, что Дамир Кусаин оказал влияние на студентов и школьную общественность, и его будет не хватать.

По его словам, на имя Дамира Кусаина учреждается стипендия в размере 500 долларов, которую получит студент, изучающий робототехнику, имеющий самый высокий средний балл успеваемости. Первый стипендиат определится уже в 2020 году.

Вечером 22 декабря в Канаде водитель насмерть сбил студента из Казахстана в районе Скарборо города Торонто. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на трех студентов, которые шли по тротуару.

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