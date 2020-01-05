Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2020 году

Финансовый прогноз на 2020 год.

Лайф пообщался с астрологами и выяснил, какой финансовый год нас ждет, а также кто из знаков Зодиака разбогатеет и на чем.

— Год Крысы покорит нас своей продуманностью и практичностью, деловой хваткой и интуицией. Но не следует забывать вести себя практично и обдуманно, — говорит астролог Оксана Опарина.

По словам астролога, в 2020 году есть тенденции к сокрытию сделок, коварству и особой интеллектуальности. Следует быть осторожными экстравертным знакам Зодиака. Это те, кто рожден под огненными и воздушными стихиями; либо тем, кто привык вести себя прямолинейно. Возможно, пути для достижения желаемого окажутся извилистыми. Ядро серьезных планет на 2020 год попадает в знак земной стихии — Козерог. Он постарается организовать поле деятельности таким образом, чтобы мы на нем посеяли свою ответственность, обязательства, профессионализм, целеустремленность, умение "держать планку" — а это терпение и настойчивость.

— В астрологии, наступающий год Белой металлической крысы — это жесткое в финансовом вопросе время, — рассказал руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный. — В 2019 году еще можно было у кого-то попросить смягчить условия или взять в долг. В отличии от предыдущего восточного Пятачка, наступающая Крыса к таким сантиментам не склонна. Поэтому нужно строго планировать бюджет, чтобы не оказаться в ситуации, когда деньги нужны, а никто не даст взаймы.

Каждому знаку Зодиака предстоит в наступающем году следить за своим кошельком, развивать свой профессионализм и не идти на поводу необдуманных желаний. Сергей Безбородный рассказал, как 2020 год отразится на кошельках представителей разных знаков Зодиака.

Овен. В поисках подработки

Главное — сохранить нынешнее место работы и даже подумать о дополнительных подработках. В наступающем году потребуются деньги сверх старых заработков. Если Овен сменит работу, то ситуация может выйти из под контроля и, наоборот, все может только ухудшиться. Поэтому Овнам следует держаться старого места и поискать там для себя дополнительные возможности для заработка.

Телец. Финансовый король года

Представители этого знака финансовые короли этого года. Особенно повезет тем, кто будет работать в иностранных компаниях. Или же разрабатывать проекты для других стран. Тельцам рекомендуется делать ставку на повышение своего образования, квалификации и ни в коем случае не отказываться от курсов подготовки. Все это повысит доход Тельцов.

Близнецы. Охотники за кредитом

В наступающем году Близнецы соберутся брать кредит. Прежде особенно тщательно нужно взвесить все условия, за и против. Но в целом год не противопоказан для кредитования, главное, чтобы кредитная история не портилась. Старайтесь быстро решать все материальные проблемы, а от крупных кредитов откажитесь.

Рак. Один в поле не воин

Для Раков новый год с финансовой точки зрения нейтральный. Наибольший доход Ракам принесет взаимовыгодное партнерство. Значит, им нужно укреплять партнерские отношения по принципу "один в поле не воин" и объединяться. Откроются отличные перспективы, это позволит заняться личным бизнесом. А друзья окажут поддержку в самый разгар работы.

Лев. Ждет повышения

Для львов год благоприятен, в основном речь идет о зарплате, повышения которой будет не так просто добиться. Львам-коммерсантам вряд ли будет способствовать успех. Крыса будет больше благоволить тем, кто старается подниматься по карьерной лестнице и рассчитывает на постоянный заработок. Новая должность для многих окажется полной неожиданностью.

Дева. Первая бизнес-леди

Девам будет сопутствовать удача в бизнесе, предпринимательстве . Крыса любит практичных людей, поэтому благоволит представителям этого знака. Фортуна расположена к девам как никогда в различных лотереях, конкурсах. Так что они могут испытать свое везение. Если вложите деньги во что-то выгодное, то можно рассчитывать на безбедное существование.

Весы. Деньги принесет недвижимость

Весы смогут удачно продать недвижимость, а это крупные суммы. Так же они будут успешны в вопросах строительства и в сельском хозяйстве. Деньги будут везде способствовать весам. Но это совсем не чудо, а в упорная работа и реализация перспективных проектов. Важно помнить, что торопливость ни к чему хорошему не приведет. Лучше не торопиться со сделками, потому что есть шансы на более выгодную продажу.

Скорпион. Родственники ждут денег

Для Скорпионов год Крысы нейтральный. Но вопрос финансов всегда будет открыт по семейным причинам. Родственники могут либо просить финансовой помощи, либо требовать ее, и основной Ущерб для Скорпионов будет связан с родственными взаимоотношениями. Поэтому Скорпионам нужно подумать, до какой степени они любят родственников и готовы им помогать. Кому-то придется помогать не по собственному желанию.

Стрелец. Азарт и нежданные траты

Для Стрельцов год неплохой с финансовой точки зрения. Но Стрельцы будут склонны к большим неожиданным расходам и могут потратить больше, чем рассчитывают. На Стрельцов нападет азарт, и они захотят попытать свою удачу в бизнесе, а риск может быть не всегда оправдан. Всевозможные акции или другие интересные капиталовложения тоже находятся в зоне риска.

Козерог. Инвестируют в себя

Для козерогов год Крысы будет непростой. Главное правило — инвестиции в личностный рост — образование, тренинги, курсы. Тратить только на себя, но не спускать деньги на одежду. Важно обратить внимание на здоровье, особенно стоматологию. Это благоприятный период для проявления талантов, индивидуальности и честных амбиций. Если использовать этот благоприятный период по назначению, то можно получить высокую прибыль.

Водолей. Трудности на работе

Крыса будет благоволить Водолеям, если они проявят трудолюбие и терпеливость. В начале года представителей этого знака ждут некоторые трудности на работе. Все нормализуется, если Водолеи проявят мудрость, углубятся в духовное развитие. Это укрепит их. Так Водолеи будут отлично чувствовать себя в условиях конкуренции и смогут выиграть в любой борьбе.

Рыбы. Везунчики на фондовом рынке

В предстоящем году Рыбы будут везунчиками на фондовых и финансовых рынках. Рыбы-финансисты провернут успешные операции. В предстоящем году представители этого знака всегда будут оказываться на пике удачи. Им смело можно ввязываться в любой бой, рисковать и идти только вперед. Рыбам в 2020 году ничто не помешает "выловить" крупную рыбку.

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