Аэропорт Алматы изменил расписание рейсов

Воздушная гавань работает в штатном режиме.

Международный аэропорт Алматы сообщил об изменении расписания рейсов, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

- Обращаем ваше внимание на то, что в связи с туманом в районе Международного аэропорта Алматы возможны изменения в расписании рейсов. Вместе с тем, воздушная гавань работает в штатном режиме. Имея сертификат категории III B ИКАО, мы имеем возможность обслуживать лайнеры в условиях ограниченной видимости: принимать - при снижении горизонтальной видимости до 75 метров, выпускать – при ее снижении до 125 метров. При условии наличия такой же категории у экипажа и воздушного судна. Однако данный допуск имеется не у всех авиакомпаний, - говорится в сообщении.

В данный момент видимость 30/100 м, температура воздуха -5.

По рекомендации аэропорта необходимо уточнять расписание в справочной авиакомпании.

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