Аэропорт Алматы изменил расписание рейсов
Воздушная гавань работает в штатном режиме.
Фото : pixabay.com5 января 2020, 11:07
Международный аэропорт Алматы сообщил об изменении расписания рейсов, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
- Обращаем ваше внимание на то, что в связи с туманом в районе Международного аэропорта Алматы возможны изменения в расписании рейсов. Вместе с тем, воздушная гавань работает в штатном режиме. Имея сертификат категории III B ИКАО, мы имеем возможность обслуживать лайнеры в условиях ограниченной видимости: принимать - при снижении горизонтальной видимости до 75 метров, выпускать – при ее снижении до 125 метров. При условии наличия такой же категории у экипажа и воздушного судна. Однако данный допуск имеется не у всех авиакомпаний, - говорится в сообщении.
В данный момент видимость 30/100 м, температура воздуха -5.
По рекомендации аэропорта необходимо уточнять расписание в справочной авиакомпании.
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