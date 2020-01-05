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За ночь из столицы вывезли более 20 тысяч кубометров снега

Были задействовали 729 единиц спецтехники.

Фото : bko.gov.kz5 января 2020, 11:50

За ночь из Нур-Султана вывезли более 20 тысяч кубометров снега, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В ночь с 4 на 5 января в снегоуборочных работах в Нур-Султане задействовали 729 единиц спецтехники и 150 дорожных рабочих.

За ночь из города вывезли 20 467 кубометров снега. Спецмашины, груженные снегом, совершили на полигоны 1706 рейсов. 5 января на уборку снега в столице вышли 974 ед спецтехники и 1663 дорожных рабочих. Всего за зимний период из Нур-Султана вывезли 1 млн 446 тыс 26 кубометров снега, или 120 502 рейса.


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