Скончалась мама Арыстанбека Мухамедиулы
Об этом сообщил бывший пресс-секретарь МКС РК Айдар Кырыкбай.
Фото : facebook5 января 2020, 12:00
Ушла из жизни мать директора Национального музея Республики Казахстан Арыстанбека Мухамедиулы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший пресс-секретарь МКС РК Айдар Кырыкбай, сообщает zakon.kz.
- В связи с кончиной матери Арыстанбека Мухамедиулы бабушки Кулимхан, разделяю его утрату и выражаю искренние соболезнования. Пусть земля ей будет пухом. Пути господни неисповедимы, крепитесь, – написал Айдар Кырыкбай.
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