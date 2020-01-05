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Скончалась мама Арыстанбека Мухамедиулы

Об этом сообщил бывший пресс-секретарь МКС РК Айдар Кырыкбай.

Фото : facebook5 января 2020, 12:00

Ушла из жизни мать директора Национального музея Республики Казахстан Арыстанбека Мухамедиулы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший пресс-секретарь МКС РК Айдар Кырыкбай, сообщает zakon.kz.

- В связи с кончиной матери Арыстанбека Мухамедиулы бабушки Кулимхан, разделяю его утрату и выражаю искренние соболезнования. Пусть земля ей будет пухом. Пути господни неисповедимы, крепитесь, – написал Айдар Кырыкбай.


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