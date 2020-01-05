Скончалась мама Арыстанбека Мухамедиулы

Об этом сообщил бывший пресс-секретарь МКС РК Айдар Кырыкбай.

Ушла из жизни мать директора Национального музея Республики Казахстан Арыстанбека Мухамедиулы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший пресс-секретарь МКС РК Айдар Кырыкбай, сообщает zakon.kz.

- В связи с кончиной матери Арыстанбека Мухамедиулы бабушки Кулимхан, разделяю его утрату и выражаю искренние соболезнования. Пусть земля ей будет пухом. Пути господни неисповедимы, крепитесь, – написал Айдар Кырыкбай.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!