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В Иране началось прощание с генералом Сулеймани

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.

Фото : © REUTERS / Wissm al-Okili5 января 2020, 12:02

Тело убитого в результате операции США в Ираке командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани доставили в Иран, проходит церемония прощания, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.

- Тело мученика генерала Касема Сулеймани доставили в Иран, - сообщает агентство ISNA. Отмечается, что самолет приземлился в аэропорт в городе Ахваз на юго-западе Ирана.


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