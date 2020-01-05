Во Владивостоке около 30 автомобилей провалились под лед

Причиной инцидента стало то, что рыбаки нарушают запрет о выезде на лед на машинах.

Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.

- Частично провалились под лед в бухте Воевода около 30 машин, часть - по крышу, часть - по капот, кто-то - по колеса. Часть рыбаков уже смогли сами выехать, другим помогают спасатели - они тросами вытягивают машины, - сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной инцидента стало то, что рыбаки нарушают запрет о выезде на лед на машинах, автомобили поставили рядом друг с другом на акватории. Глубина в этом месте - не более двух метров, отметил собеседник.







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