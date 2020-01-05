Во Владивостоке около 30 автомобилей провалились под лед
Причиной инцидента стало то, что рыбаки нарушают запрет о выезде на лед на машинах.
Фото : pixabay.com5 января 2020, 13:12
Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
- Частично провалились под лед в бухте Воевода около 30 машин, часть - по крышу, часть - по капот, кто-то - по колеса. Часть рыбаков уже смогли сами выехать, другим помогают спасатели - они тросами вытягивают машины, - сказал собеседник агентства.
По его словам, причиной инцидента стало то, что рыбаки нарушают запрет о выезде на лед на машинах, автомобили поставили рядом друг с другом на акватории. Глубина в этом месте - не более двух метров, отметил собеседник.
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