В Кении боевики напали на военно-морскую базу США

О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" напали на военно-морскую базу США в кенийском округе Ламу на побережье Индийского океана, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Nation.

Комиссар округа Ирунгу Мачария сообщил изданию, что тяжеловооруженные террористы вторглись в лагерь рано утром в воскресенье и открыли огонь. При этом местные жители сообщили Nation, что перестрелка прекратилась к тому моменту, когда информация стала распространяться в СМИ.

- Это правда. Предполагаемые боевики "Аш-Шабаб" атаковали военно-морскую базу Манда-Махогони. Кенийские силы обороны разбираются с преступниками, которые вторглись в лагерь сегодня в 4.00, - заявил Мачария изданию.

Издание сообщает также, что самолет вооруженных сил Кении ответил "несколькими бомбами" на эту атаку. По имеющимся данным, боевики "Аш-Шабаб" прибыли из населенного пункта Хинди (Hindi) в этом округе, а перед нападением отключили электропитание. Хинди по-прежнему обесточен.

Мачария сообщил агентству Франс Пресс, что атака была отражена. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

В свою очередь, местный телеканал Citizen TV Kenya сообщил со ссылкой на полицию, что боевики напали на базу Camp Simba (Лагерь Симба), которую используют американские и кенийские военные. Она расположена в заливе Манда в округе Ламу.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане

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