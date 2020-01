В Камбодже 36 человек погибли при обрушении строящегося здания

Тридцать шесть человек погибли при обрушении строящегося здания в городе Кеп, столице одноименной провинции Камбоджи, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Khmer Times.

The death toll in the collapse of the seven-storey building under construction in Kep province’s Kep city total has risen to 36 as rescue operation came to an end today. https://t.co/QyoqLnoaeo