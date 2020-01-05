Как удалось сдержать инфляцию в прошлом году, и чего стоит ожидать в будущем

По мнению эксперта, если рассмотреть детали ситуации, то возникает больше поводов для настороженности, нежели оптимизма.

Какие факторы поспособствовали удержанию уровня инфляции в заданном коридоре в 2019 году, и чего нам следует ожидать в будущем, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

- Инфляция в Казахстане по итогам 2019 года сложилась на уровне 5,4%, сохранившись на уровне ноябрьского показателя. На первый взгляд, такие данные вселяют оптимизм и дают основание положительно оценить работу Нацбанка за 2019 год, которому удалось удержать инфляцию в назначенном таргете 4-6%. Однако, если рассмотреть детали ситуации, то возникает больше поводов для настороженности, нежели оптимизма, – считает эксперт.

Во-первых, при общей годовой инфляции в 5,4% рост цен на продовольствие (продукты питания, напитки, алкоголь, табачные изделия) сохраняется на отметке выше 9,5%, а непродовольственная инфляция (изменение цен на одежду, обувь, бытовые приборы, мебель) после ноябрьского замедления до 4,8% (в годовом измерении) в декабре вновь ускорилась до 5,0%.

Во-вторых, наблюдаемая сейчас относительно низкая инфляция в 5,4% является результатом того, что в начале прошлого года впервые за всю историю независимости Казахстана упали тарифы на жилищно-коммунальные услуги. При этом сокращение размера тарифов ЖКХ, которое было нерыночным директивным действием Миннацэкономики по результатам проверки Генпрокуратурой деятельности субъектов естественной монополии, составило порядка 2%. И в этом году традиционного для января и февраля повышения тарифов ЖКХ уже, видимо, не избежать, что в купе с низкой базой прошлого года способно прибавить к общей инфляции дополнительные 0,4-0,8 процентных пунктов. В итоге вполне вероятно, что по итогам первого квартала 2020 года инфляция в Казахстане может подняться выше 6%.

В-третьих, по итогам 2019 года среди стран ЕАЭС Казахстан даже с учетом директивного сокращения тарифов на ЖКХ оказался страной с самой высокой инфляцией (5,4%). Так, в России уровень инфляции за прошедший год сложился на уровне 3,0% (декабрь 2019 года), в Кыргызстане – 2,8% (ноябрь 2019 года), в Армении – 1,0% (ноябрь 2019 года). Даже Беларусь, где традиционно высокая инфляция, закрывает 2019 год с ростом потребительских цен на уровне 5,0%, то есть ниже, чем в Казахстане.

- Таким образом, если кого и хвалить за сохранение инфляции Казахстана в целевом коридоре 4-6% в 2019 году, то Генпрокуратуру. При этом Нацбанку в наступившем году предстоит непростая задача по таргету инфляции в тех же 4-6%, но с учетом предстоящего роста цен на бензин, тарифов ЖКХ и курсового давления на импорт инфляции с связи продолжающимся обесценением тенге к российскому рублю, – подытожил Олжас Тулеуов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!