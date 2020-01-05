Начинается прием документов в "Назарбаев Интеллектуальные школы"

Прием документов производится с 18 декабря 2019 года по 31 января 2020 года.

Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" с целью формирования ученического контингента на 2020-2021 учебный год объявляет конкурс по присуждению образовательного гранта Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы "Өркен" для обучения учащихся в 7 классах Назарбаев Интеллектуальных школ физико-математического направления в городах Актобе, Алматы, Кокшетау, Костанай, Нур-Султан, Семей, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Шымкент и химико-биологического направления в городах Актау, Алматы, Атырау, Караганда, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Назарбаев Интеллектуальной школе города Нур-Султан.

Прием документов претендентов производится с 18 декабря 2019 года по 31 января 2020 года по следующим адресам:

1) г. Нур-Султан (школа физико-математического направления), ул. Хусейн бен Талал, здание 21 (за Назарбаев Университетом), тел: 8 (7172) 55-98-01

2) г. Нур-Султан, ул. Хусейн бен Талал, здание 19 (за Назарбаев Университетом), тел.: 8 (7172) 55-80-33

3) г. Актау, 33-микрорайон, здание 16, тел: 8 (7292) 70-10-66

4) г. Актобе, район Астана, ул. Мангилик Ел, строение 8, тел: 8 (7132) 70-47-80

5) г. Алматы (школа физико-математического направления), мкр-н. Горный Гигант, ул. Жамакаева 145, уг. ул. Нурлыбаева, тел: 8 (727) 331-01-00

6) г. Алматы (школа химико-биологического направления), мкр-н. Калкаман - 2, ул. Елибаева 2, тел: 8 (727) 331-01-10, 331-01-07

7) г. Атырау, мкр. Нурсая, ул. 11, здание 22, тел: 8 (7122) 55-85-5

8) г. Караганда, пр. Шахтеров 62, тел:8 (7212) 55-88-80

9) г. Кокшетау, ул. Ж. Тлеулина 59, тел: 8 (7162) 25-31-40

10) г. Костанай, пр. Нурсултана Назарбаева 239, тел.: 8 (7142) 99-97-47

11) г. Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс 6, тел: 8 (7242) 55-11-51

12) г. Павлодар, ул. Ткачева 16/2. тел: 8 (7182) 70-47-40

13) г. Петропавловск, ул. И. Ибраева 22 А, тел: 8 (7152) 55-97-22, 55-97-28

14) г. Семей, мкр. Карагайлы 1, тел: 8 (7222) 63-63-50

15) г. Талдыкорган, мкр. Каратал №47, тел: 8 (7282) 55-88-80, 55-88-81, 55-88-83

16) г. Тараз, массив Арай, ул. Домалак ана 266, тел: 8 (7262) 99-98-55

17) г. Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева 53, тел: 8 (7232) 56-01-25, 56-08-43

18) г. Уральск, ул. Московская 16, тел: 8 (7112) 55-45-12

19) г. Шымкент (школа физико-математического направления), мкр. Акжайык, Элитный городок, здание 6, тел: 8 (7252) 29-44-88

20) г. Шымкент (школа химико-биологического направления), мкр. Нурсат, дом 1А, тел: 8 (7252) 77-55-34

Тесты проводятся 14-15 марта 2020 года. Полная информация на веб-сайте www.nis.edu.kz в разделе "Претендентам".

В связи с участившимися случаями неправомерного использования логотипа, товарного знака и других средств индивидуализации автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", АОО официально сообщает, что не сотрудничает с какими-либо организациями и отдельными физическими лицами, оказывающими образовательные услуги по подготовке учащихся к поступлению в Интеллектуальные школы, а также выпускающими сборники тестов, упражнений, задач и других заданий для школьников. Законодательством Республики Казахстан предусмотрена ответственность за неправомерное использование логотипа, товарного знака и других средств индивидуализации.

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