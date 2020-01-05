Появилось видео салюта на Новый год в Алматы 

Пользователям соцсетей очень понравилось видео.

Фотограф опубликовал на своей странице в Instagram видео фейерверков на Новый год в ускоренной съемке, сообщает zakon.kz.

Пользователям соцсетей очень понравилось видео.

- Очень красиво, Это просто капец! Словами не описать..... Мастер, Бесподобно!, - написали в комментариях под видео его подписчики.

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