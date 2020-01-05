Появилось видео салюта на Новый год в Алматы
Пользователям соцсетей очень понравилось видео.
Фото : instagram/travelling_for_good_photo5 января 2020, 15:24
Фотограф опубликовал на своей странице в Instagram видео фейерверков на Новый год в ускоренной съемке, сообщает zakon.kz.
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Пользователям соцсетей очень понравилось видео.
- Очень красиво, Это просто капец! Словами не описать..... Мастер, Бесподобно!, - написали в комментариях под видео его подписчики.
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Добро пожаловать в 20 20 . ⠀ ⠀ Фотографии были сделаны на Canon 700 D , 18-55 мм . ⠀ В процессе съёмки воздушных узоров , использовался дрон .
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