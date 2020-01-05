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Появилось видео салюта на Новый год в Алматы 

Пользователям соцсетей очень понравилось видео.

Фото : instagram/travelling_for_good_photo5 января 2020, 15:24

Фотограф опубликовал на своей странице в Instagram видео фейерверков на Новый год в ускоренной съемке, сообщает zakon.kz.

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Таймлапс города Алматы , в новогоднюю ночь ????

Публикация от ????ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА ???? (@travelling_for_good_photo) 2 Янв 2020 в 3:45 PST

Пользователям соцсетей очень понравилось видео.

- Очень красиво, Это просто капец! Словами не описать..... Мастер, Бесподобно!, - написали в комментариях под видео его подписчики.


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